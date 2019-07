Pokémon Schwert und Schild: Neuer Trailer zeigt Gigadynamax, Versionsunterschiede und neue Pokémon

Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak

Bei der E3 stellten Nintendo und The Pokémon Company eine ganze Reihe neuer Features zu Pokémon Schwert und Schild vor. Eines davon war die Dynamaximierung. Nun veröffentlichte man einen neuen Trailer zu den Spielen und setzt mit der Gigadynamaximierung noch einen drauf. Hierbei ändern Pokémon nicht nur ihre Größe, sondern auch drastisch ihr Aussehen und besitzen einzigartige Gigadynamax-Attacken.

Das Dynamax-Phänomen scheint zwar in der Galar-Region keine Seltenheit zu sein, allerdings kam ans Licht, dass auch ein besonderes Phänomen namens Gigadynamaximierung existiert! Nur bestimmte Pokémon-Arten verfügen über das Potenzial, gigadynamaximiert zu werden, und selbst davon können nur ein paar Exemplare die Gigadynamaximierung auch tatsächlich durchführen. Der Großteil behält sein übliches Aussehen bei der Dynamaximierung bei. Gigadynamax-Pokémon werden größer und stärker, wie auch bei der Dynamaximierung. Außerdem können gigadynamaximierte Pokémon einzigartige Attacken einsetzen, die man Gigadynamax-Attacken nennt. Jede Gigadynamax-Attacke gehört zu einem spezifischen Gigadynamax-Pokémon. Reguläre Dynamax-Pokémon hingegen können Gigadynamax-Attacken nicht einsetzen. Du kannst Gigadynamax-Pokémon für dein Team fangen, indem du an Dyna-Raids teilnimmst, aber sie scheinen sehr selten zu sein. Es wird also nicht leicht, sich eines von ihnen zu schnappen!

Drei dieser neuen Gigadynamax-Pokémon-Formen stellte man sogleich vor. Es sind Gigadynamax-Kamalm, Gigadynamax-Krarmor und Gigadynamax-Pokusan. Pokusan wird in seiner Gigadynamax-Form beispielsweise zu einer riesigen, 30 Meter großen… Torte!

Gigadynamax-Kamalm:

Durch die Gigadynamax-Energie kann es nun auf seinen Hinterbeinen stehen und sich so fortbewegen. Aus dem Stand heraus kann es sich auf gegnerische Pokémon stürzen und sie mit seinem massiven Körper zerquetschen. Kamalm hält seinen Hals üblicherweise in seinem Panzer versteckt, doch wenn es angreift, kann es ihn blitzschnell hervorschießen lassen. Mit seinem unfassbar kräftigen Kiefer kann es sich problemlos durch riesige Türme aus Metall beißen. Die vereinten Kräfte von Kiefer und Hals ermöglichen es Kamalm, mit einem einzigen Biss ein Loch in einen felsigen Berg zu reißen.

Gigadynamax-Krarmor:

Krarmor nutzt mit seinen gigantischen Flügeln den von der Gigadynamax-Energie erzeugten Aufwind, um während des Kampfes durch die Lüfte zu schweben. Die Panzerung an seinem Körper wurde verstärkt, sodass Attacken von Pokémon, die sich am Boden befinden, kaum Wirkung bei ihm zeigen. Durch die Gigadynamax-Energie hat sich die Panzerung an Krarmors Flügeln gelöst und wurde zu Klingenvögeln, die sich eigenständig durch die Lüfte bewegen können. Krarmor feuert diese Klingenvögel ab, um seinen Gegnern damit Schaden zuzufügen.

Gigadynamax-Pokusan:

Die Sahne, die aus seinem Körper strömt, wird steifer, wenn es Angriffe einsteckt. Je heftiger die Schläge, desto steifer wird sein Körper. Dadurch verfügt Pokusan über eine beachtliche Resistenz gegenüber physischen Angriffen. Außerdem sind die riesigen „Beeren“-Dekorationen auf Pokusans Körper so hart wie Diamanten. Angeblich hinterlassen die meisten Angriffe deshalb nicht mal einen Kratzer. Pokusan feuert kalorienreiche Raketen aus Sahne ab, um seine Gegner anzugreifen. Jedes Pokémon, das diese Sahne berührt, wird von Energie und Euphorie erfüllt, aber gleichzeitig auch vollkommen verwirrt.

Im neuen Trailer könnt ihr außerdem einige brandneue Pokémon entdecken, deren Beschreibungen ihr bereits auf der offiziellen Website findet. Zu diesen zählen zum Beispiel Voldi, Klonkett und Duraludon! Außerdem wird euch Delion vorgestellt, der stärkste Trainer der Galar-Region! Die sehr präsenten Arenakämpfe der achten Generation werden von Liga-Präsident Rose organisiert, dem Olivia als seine Assistentin zur Seite steht.

Pokémon Schwert und Schild: Unterschiede zwischen den Versionen

Außerdem gibt es neue Details zu Versionsunterschieden zwischen Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Natürlich wird es unterschiedliche Pokémon in den Spielen geben, aber auch exklusive Arenaleiter. Kapuno und Miniras tauchen zum Beispiel nur in Pokémon Schwert auf, während ihr Larvitar und Viscora nur in Pokémon Schild finden könnt. In Pokémon Schwert müsst ihr euch außerdem Arenaleiterin Saida stellen und in Pokémon Schild wird euch Nio herausfordern.

Pokémon Schwert und Schild erscheinen am 15. November für Nintendo Switch. Ihr könnt die Spiele einzeln kaufen oder aber im Doppelpack zum kleinen Vorzugspreis und inklusive einem besonderen goldenen Steelbook. Die „Doppelpack“-Edition findet ihr bei Amazon*!