Little Witch Academia VR: Kickstarter-Kampagne gestartet

UNIVRS hat eine Kickstarter-Kampagne zum Spiel Little Witch Academia: VR Broom Racing gestartet. Das Ziel der Kampagne ist es, 5 Millionen Yen zu sammeln, was in etwa 41.095 Euro entspricht. Mit dem Geld möchte UNIVRS das Spiel bis zum Juni 2020 auf PlayStation VR, Steam VR, Oculus Rift und Quest veröffentlichen.

Im folgenden könnt ihr eine übersetzte Vorstellung von der Kickstarter-Seite des Projektes lesen:

VR erlaubt es euch, Charakteren zu begegnen, die sich normalerweise im Hintergrund aufhalten und die Welt des Titels zu betreten. In den letzten Jahren sind viele Inhalte veröffentlicht worden, die mit VR zu tun haben, wie beispielsweise Animationen und Spiele. Wir können wirklich Akko und ihre Freunde mithilfe der VR Technologie treffen. Dennoch ist Little Witch Academia eine Geschichte über Wachstum. Wir sind Seite an Seite mit den Charakteren gewachsen, während sie viele Herausforderungen meisterten. Deswegen haben wir uns entschieden, etwas noch schwereres für das Projekt zu versuchen! Wir möchten die bestmögliche Flug-Erfahrung mit Akko und ihren Freunden machen!

Während sich VR von den Beschränkungen eines 2D-Bildschirms löst und neue Möglichkeiten erlaubt, hat es dennoch ein großes Problem: Motion Sickness. Menschen können von VR Motion Sickness bekommen, so wie sie es von Fahrzeugen können, da Unstimmigkeiten zwischen ihrem Körper und ihrer Sicht herrschen weil ihr Körper sich nicht bewegt, während ihre Sicht ihnen das Gefühl gibt, dass der Körper es doch tut. Deswegen habe viele erschienene VR-Titel Grenzen, die vor allem die Bewegungen des Spielers betreffen. Schlussendlich wurden viel mehr Inhalte gemacht, die sich auf das Sehen anstatt auf das Bewegen fokussieren und diejenigen, in denen es dann doch um die Bewegung geht, sind eher passiv und vermeiden größere Action-Inhalte.

Für dieses Projekt möchten wir diese Grenzen durchbrechen und eine Flug-Erfahrung schaffen, in der wir mit magischen Besen frei im Himmel herumfliegen können mit Akko und ihren Freunden. Wir möchten nicht nur die Grenzen eines Bildschirms überschreiten, sondern auch Erinnerungen mit Akko und Co. schaffen, nachdem wir dort mit ihnen gemeinsame Erfahrungen gemacht haben. Wir von UNIVRS haben VR-Technologie entwickelt, die Motion Sickness vermeidet und benutzen diese, um VR-Spiele zu erschaffen. Wir haben bereits beinahe das System perfektioniert, das euch mit dem Besen herumfliegen lässt…! Wir geben unser bestes, über die technischen Hürden zu springen! Jedoch wird das alleine nicht zu einer großen Entwicklung in der Story führen. Dazu brauchen wir eure Hilfe, um Little Witch Academia VR noch weiter wachsen lassen zu können!

Wir benutzen dieses Crowdfunding, um dieses Projekt nicht nur nach Japan, sondern zur ganzen Welt zu bringen. Wir stellen Events inner- und außerhalb Japans auf, erbitten uns Meinungen zum Spiel und teilen Informationen während des Entwicklungsprozesses von Little Witch Academia VR. Dazu möchten wir eure Hilfe! Bitte teilt uns eure Meinungen zum Spiel während der Entwicklung mit, was ihr gerne sehen würdet und mehr! Wir möchten dieses Leidenschafts-Projekt mit euch allen machen, also bitte leiht uns eure Unterstützung!