Kostenlos im Epic Games Store in dieser Woche: Moonlighter und This War of Mine

Zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz zu Steam wird man nicht im Vorbeigehen. Das weiß man auch bei Epic Games, wo der gleichnamige Store in letzter Zeit viel von sich Reden machte. Meistens mit Exklusivdeals, die dem Epic Games Store nicht nur Aufmerksamkeit bescherten, sondern den Publishern auch desöfteren Ärger mit den Fans. Den sehnlichst erwarteten Koop-Shooter Borderlands 3 gibt es für PC-Spieler* zunächst zum Beispiel exklusiv bei Epic Games.

Für positive PR sorgen hingegen Woche für Woche die kostenlosen Spiele, die ihr im Epic Games Store absahnen könnt. Seit heute können sich Spieler im Store wieder zwei neue Spiele kostenlos abholen. Mit Moonlighter und This War of Mine gibt es eine Indie-Perle und ein vielgelobtes Survival-Spiel. Beide Spiele kosten normalerweise jeweils knapp 20 Euro!

Nicht ganz zufällig gibt es in Kürze für beide Spiele neue DLC. Moonlighter wartet demnächst mit dem „Between Dimensions“-DLC auf, der einen neuen Dungeon und etliche neue Inhalte beschert. Und der DLC „Fading Embers“ erzählt ab dem 6. August eine neue Geschichte in This War of Mine – dazu seht ihr nachfolgend einen ganz aktuellen Trailer.

