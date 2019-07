Neuer DLC zu Moonlighter erscheint am 23. Juli für PCs

By

Bildmaterial: Moonlighter, 11 bit Studios / Digital Sun Games

Wie das Entwicklerteam von 11 bit Studios nun bekanntgab, erscheint der DLC „Between Dimensions“ zu Moonlighter bereits in wenigen Tagen, am 23. Juli, für PCs. Die Konsolenversion für PlayStation 4, Xbox One und Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Bei „Between Dimensions“ handelt es sich um die bisher größte Erweiterung für Moonlighter, die einen neuen Storystrang mit sich bringt.

Mit dem DLC zieht ein neuer „Zwischendimensionaler Dungeon“ nach Rynoka. Mit im Gepäck sind zehn neue Gegner und fünf Minibosse. Außerdem ist es euch möglich, neue Waffen und neue Rüstung wie Kurzschwerter, Bögen, Speere, Helme und vieles mehr zu sammeln. Hinzu gesellen sich die neuen „Trick Weapons“, bei denen es sich um zehn einzigartige und kraftvolle Waffen handelt.

Viele neue Items zum Sammeln

Im DLC enthalten sind zudem neue Ringe, die Wills passive Fähigkeiten verstärken, sowie neue Upgrades für den Shop, die es Will erlauben, die zwischendimensionalen Items zu verkaufen. Neue Käufer sind ebenfalls mit im DLC, besonders interessant ist der NPC „The Trader“.

via Gematsu