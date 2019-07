Japanische Verkaufscharts: Es switcht recht kräftig

Bildmaterial: God Eater 3, Bandai Namco / Marvelous First Studio

Die Switch verkauft sich in Japan in der abgelaufenen Verkaufswoche vom 8. bis zum 14. Juli 2019 zwar deutlich weniger als in der Vorwoche, aber es zeichnet sich immer mehr ab, dass es auf dem japanischen Hardware-Markt derzeit kaum eine Alternative gibt. Die Switch hat PlayStation 4 auch nach Gesamtverkaufszahlen längst eingeholt und steht Woche für Woche deutlich vor Sonys Konsole. Sony wird allerdings nicht groß trauern – die PlayStation 4 hat ihren (weltweiten) Dienst längst getan und tut ihn noch immer. Und die PlayStation 5 steht wohl bald in den Startlöchern.

Dass die Switch derzeit nicht einmal neue Software braucht, um sich zu verkaufen, beweist die zurückliegende Woche eindrucksvoll. Mit God Eater 3 gibt es zwar einen Switch-Neueinsteiger, der aber längst für PS4 erhältlich ist. Der Rest der Charts wird von älteren Switch-Games dominiert, allen voran Super Mario Maker 2, das die Spitze erneut verteidigen kann.

01./01. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 54.720 / 334.077 (-34%)

02./00. [NSW] God Eater 3 (Bandai Namco) {2019.07.11} (¥6.800) – 20.960 / NEW

03./03. [NSW] Yo-kai Watch 4 (Level 5) {2019.06.20} (¥5.980) – 12.287 / 222.791 (-37%)

04./05. [NSW] Jikkyou Powerful Pro Baseball (Konami) {2019.06.27} (¥6.980) – 11.374 / 105.598 (-39%)

05./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.136 / 3.158.604 (+2%)

06./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.687 / 2.364.659 (-6%)

07./09. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.141 / 845.060 (-1%)

08./04. [NSW] Attack on Titan 2: Final Battle (Koei Tecmo) {2019.07.04} (¥7.800) – 6.759 / 25.886 (-65%)

09./11. [NSW] Pokémon: Let’s Go! (Pokémon Co.) {2018.11.16} (¥5.980) – 5.715 / 1.577.403 (+0%)

10./06. [PS4] Attack on Titan 2: Final Battle (Koei Tecmo) {2019.07.04} (¥7.800) – 5.421 / 20.238 (-63%)

11./15. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.235 / 1.358.809 (+1%)

12./10. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 5.188 / 3.110.471 (-15%)

13./19. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.808 / 1.057.114 (+46%)

14./12. [NSW] Doraemon: Story of Seasons (Bamco) {2019.06.13} (¥6.100) – 4.030 / 75.199 (-28%)

15./17. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) – 3.399 / 650.447 (-6%)

16./21. [PS4] Monster Hunter: World [Best Price] (Capcom) (¥4.990) – 3.318 / 71.172 (+4%)

17./20. [PS4] Yakuza 5 (Sega) {2019.06.20} (¥3.990) – 2.216 / 32.868 (-32%)

18./14. [NSW] PixArk (Spike Chunsoft) {2019.07.04} (¥5.500) – 2.152 / 7.621 (-61%)

19./13. [PS4] PixArk (Spike Chunsoft) {2019.07.04} (¥5.500) – 2.043 / 7.583 (-63%)

20./24. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 1.926 / 1.984.294 (+10%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 55.823 (75.481)

PS4 – 10.941 (11.303)

3DS – 2.361 (2.550)

PSV – 179 (206)

XB1 – 50 (121)

via ResetEra