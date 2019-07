Deutsche Verkaufscharts: Neueinsteiger Dragon Quest Builders 2 holt sich Doppel-Bronze

Bildmaterial: Dragon Quest Builders 2, Square Enix, Nintendo / Koei Tecmo

Nach der Veröffentlichung holt sich Dragon Quest Builders 2 hierzulande auf Anhieb Doppel-Bronze in den PS4- und Nintendo-Switch-Charts. In den PS4-Charts ist kein Vorbeikommen an Crash Team Racing, das seinerseits an F1 2019 auf Rang 1 vorbeizieht. In den Nintendo-Switch-Charts hat Super Mario Maker 2 die Nase vorn, auf Rang 2 landet Mario Kart 8 Deluxe.

Auf Xbox One geht es ein wenig realistischer zu, wenn man so will. Hier landet F1 2019 noch einmal auf Rang 1, während sich Crash Team Racing mit Rang 2 begnügen muss. In den deutschen PC-Charts gibt Vorwochensieger Final Fantasy XIV: Shadowbringers schon wieder das Zepter ab. Anno 1800 kehrt zurück auf Rang 1, gefolgt vom Landwirtschafts-Simulator 19.

via GfK