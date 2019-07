Dragon Quest XI: Ankündigung zu Erik am 3. August

By

Wie es in der neuen Ausgabe der V-Jump heißt, wird im Rahmen des „Dragon Quest Summer Festivals 2019“ am 3. August in Tokyo eine Ankündigung zum Charakter Erik aus Dragon Quest XI bekanntgegeben.

Wobei es sich bei der Ankündigung handelt, ist unklar. Bislang ist lediglich bekannt, dass u. a. Eriks Geschichte im DLC Voice-Drama näher behandelt wird. Zudem ist für den August ein einbändiger Manga mit Erik in Hiro Mashimas „Dragon Quest XI S: The Special Starting Book“ geplant.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Ankündigung rund um Erik etwas mit dem im letzten Jahr angekündigten Dragon Quest Monsters zu tun hat. In diesem Titel sollen die jüngeren Versionen Erik und seiner Schwester Mia zu sehen sein.

