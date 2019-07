Deutsche Verkaufscharts: Basteln und Rasen sind die Gaming-Hobbies der aktuellen Stunde

Bildmaterial: Super Mario Maker 2, Nintendo

Motorsport und Heimwerken – zwei typisch deutsche Hobbies, die sich auch in den aktuellen deutschen Videospielcharts zeigen. Motorsport in Form von F1 2019, das in die obersten Rankings auf Konsolen und PCs rast. Und Heimwerken – zumindest im weitesten Sinne – in Form von Super Mario Maker 2, das erwartungsgemäß an die Spitze der deutschen Nintendo-Switch-Charts klettert.

F1 2019 rast in der Jubiläums Edition an Crash Team Racing in den PS4-Rankings vorbei auf Rang 1. Die Legends Edition von F1 2019 landet in den PS4-Charts auf Platz 3. In den deutschen Xbox-One-Charts gehört Platz 1 der F1 2019 Jubiläums Edition. Hier landet die Legends Edition direkt dahinter. Nur in den PC-Charts reicht es nicht für Platz 1. Hier behält Anno 1800 zum elften Mal in Folge die Oberhand gegenüber der Konkurrenz.

Die Switch-Spitze gehört allein Super Mario Maker 2. Die Standardversion landet auf Rang 1 und die Limited Edition auf Rang 2. Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe muss sich da mit Bronze begnügen. In der 3DS-Hitliste profitiert der alte Super Mario Maker für Nintendo 3DS vom Bastelwahn. Platz 2 hinter Animal Crossing: New Leaf amiibo Selects.

via GfK