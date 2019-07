10 Minuten Gameplay aus Dragon Quest XI S für Switch

By

Bildmaterial: Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, Nintendo / Square Enix



Der Youtube-Kanal GameXplain hat 10 Minuten Gameplay-Material aus Dragon Quest X S veröffentlicht. Die Nintendo-Switch-Version des elften Teils der Serie wird einige neue Features bieten. Dazu zählen unter anderem neue Charakter-Nebengeschichten, die Wahl zwischen einer orchestralen Version des Soundtracks und dem Original-Sound sowie die Wahl zwischen der Originalgrafik und einer 16-Bit-Retroversion. Zudem stehen euch die japanische und englische Synchronisation zur Verfügung.

Auf eine Reihe dieser neuen Features könnt ihr im Video einen Blick werfen. Außerdem natürlich auch auf die Performance der Switch-Version, wobei sowohl im TV-Modus als auch im Handheld-Modus gespielt wird. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition erscheint am 27. September für Nintendo Switch. Bei Amazon könnt ihr euch die neue Handelsversion bereits vorbestellen*.

Das Gameplay-Video zu Dragon Quest XI S