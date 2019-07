Tencent arbeitet an einem neuen Pokémon-Spiel

By

Bildmaterial: The Pokémon Company

Tencent und The Pokémon Company arbeiten an einem Pokémon-Titel, wie aus einer aktuellen Ankündigung hervorgeht. Die Entwicklung bei Tencent soll bei der TiMi Studio Group stattfinden, welche für die größten Spiele des Entwicklers verantwortlich sind, beispielsweise Call of Duty: Mobile. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass der Pokémon-Titel ebenfalls für Smartphones entwickelt wird.

Mit Pokémon Masters steht ein anderes mobiles Pokémon-Projekt derzeit in den Startlöchern, hier agiert DeNA als Entwickler. Tencent ist in China ein regelrechter Gigant und machte bereits Schlagzeilen mit dem geplanten Vertrieb von Nintendo Switch in China und einer Partnerschaft mit Square Enix.

via Gematsu