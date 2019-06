Bildmaterial: Atelier Ryza, Koei Tecmo / Gust

In der aktuellen Ausgabe der Weekly Famitsu werden vier weitere Charaktere aus Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout vorgestellt. Die Schreibung der Namen ist noch nicht bestätigt.

Ampel Vollmer (gesprochen von Hirofumi Nojima)

Ein wandernder Alchemist, der die Ruinen erforscht. Während er seine Nachforschungen anstellt, hat er sich ein Haus in Razenboden gemietet. Er ist eine sachkundige Person, doch aufgrund eines Zwischenfalls in der Vergangenheit kann er keine Alchemie mehr verwenden. Ampel gehört zu den aktiven Gruppenmitgliedern und beteiligt sich an den Kämpfen.

Bohs Brunnen (gesprochen von Yohei Azakami)

Er ist der einzige Sohn der Familie Brunnen und ein einflussreicher Mann im Dorf Razenboden. Bohs besitzt eine große politische Macht, er selbst ist arrogant und sehr stolz.

Lumbar Dorun (gesprochen von Fukushi Ochiai)

Lumbar ist ein Feigling und bleibt den starken Menschen treu ergeben. Seine Loyalität gehört Bohs. Er macht sich über Ryza und ihre Freunde lustig.

Moritz Brunnen (gesprochen von Ryota Takeuchi)

Der Vater von Bohs. Obwohl er seine Arbeit gut erledigt, genießt er keinen guten Ruf.

Morgen soll die offizielle Ankündigung für den Westen erfolgen. In Japan wird Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout am 26. September für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Die PC-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

via Gematsu