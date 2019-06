Ausstrahlung zur Kiseki-Serie zum 15. Geburtstag

By

Bildmaterial: Trails Series 15th Anniversary Commemoration & New Title Start (?) Special Broadcast, Falcom

Am 29. Juni wird Dengeki Online eine zweistündige Ausstrahlung zum Event „Trails Series 15th Anniversary Commemoration & New Title Start (?) Special Broadcast“ präsentieren. Über YouTube könnt ihr die Ausstrahlung an dem Tag ab 10 Uhr verfolgen.

Das Event gibt einen Rückblick auf die Kiseki-Serie und geht auf einer zuvor durchgeführten Leserumfrage ein. Danach gibt es Informationen zu den neuesten Titeln der Firma. Als Gäste beteiligen sich Toshihiro Kondo (Vorsitzender der Firma Falcom) und Ai Nonaka (Synchronsprecherin von Towa) an dieser Veranstaltung. Für neugierge Fans der Kiseki-Serie wird sich ein Blick lohnen. Toshihiro Kondo will Informationen über den zukünftigen Ableger der Serie teilen.

via Gematsu