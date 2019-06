SolSeraph von ACE Team und Sega angekündigt

By

Publisher Sega und das chilenische Entwicklerstudio ACE Team haben das Fantasy-Action-Game SolSeraph für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs angekündigt. Die Veröffentlichung erfolgt rein digital und steht bereits am 10. Juli an.

In SolSeraph müsst ihr als Helios, eine allmächtige Gottheit, eine Zivilisation wieder aufbauen. Die Menschen müssen dabei vor Dämonen und Monstern geschützt werden. Yuzo Koshiro hat das Titellied komponiert, Jonas Kyratzes ist als Autor tätig. Einige Bilder und der Ankündigungstrailer geben euch konkrete Einblicke.

Baue Städte auf und schütze sie vor ständig drohenden Monsterangriffen. SolSeraph, entwickelt von ACE Team, vereint Action und Strategie zu einem abwechslungsreichen Spielerlebnis, das an die 16-Bit-Ära erinnert. SolSeraph liefert klassischen Tower-Defense- und Action-Plattformer-Spielspaß im Retrostil.

