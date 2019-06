Pokémon Masters: 3-vs-3-Kämpfe, ein neuer Trailer und die Veröffentlichung im Sommer 2019

By

Bildmaterial: Pokémon Masters, DeNA Co., Ltd./The Pokémon Company

Im Mai wurde auf der Pokémon-Pressekonferenz unter anderem das Handy-Spiel Pokémon Masters angekündigt. In einem Trailer wurden nun von Entwickler DeNA weitere Informationen preisgegeben, darunter der geplante Veröffentlichungszeitraum im Sommer. Das Spiel ist gratis verfügbar, beinhaltet jedoch In-Game-Käufe.

Pokémon Masters lässt Spieler eine neue Art von Pokémon-Kämpfen für unterwegs erleben. Es wartet mit zahlreichen berühmten Pokémon-Trainern aus der langen Geschichte der Pokémon-Videospiele auf. Die Spielmechanik wurde für Mobilgeräte optimiert, sodass das Spiel für jeden leicht zugänglich ist.

Das Spiel selbst findet in der neuen Region Pasio statt und wird Kämpfe in Echtzeit beinhalten, bei denen die Attacken von den Pokémon über eine Abklingzeit verfügen. Die Pokémon-Kämpfe werden im Modus 3-vs-3 ausgetragen, in denen sich drei verschiedene Trainer mit je einem Pokémon gegeneinander messen.

Die verschiedenen Trainer werden dabei Bekannte aus den alten Editionen sein, die der Spieler für sein Team rekrutieren kann. Zusammen mit ihrem einen Pokémon werden sie „Sync Pairs“ genannt, da sie mit ihren Pokémon spezielle „Sync Moves“ ausführen und auch selbst an den Kämpfen teilhaben können, indem sie die Pokémon beispielsweise verstärken oder heilen.

Eine weitere Neuerung wird sein, dass man die verschiedenen Trainer zum ersten Mal miteinander interagieren sehen kann. Das Ziel wird es schließlich sein, Orden zu sammeln und an der Pokémon Masters League teilzunehmen.

Einige „Sync Pairs“ sind bereits bekannt, unter anderem:

Rot und Glurak (u.a. aus HeartGold und SoulSilver)

(u.a. aus HeartGold und SoulSilver) Blau und Tauboss (u.a. aus Rot und Blau)

(u.a. aus Rot und Blau) Rocko und Onix (u.a. aus Rot und Blau)

(u.a. aus Rot und Blau) Misty und Sterndu (u.a. aus Rot und Blau)

(u.a. aus Rot und Blau) Sandra und Seedraking (u.a. aus HeartGold und SoulSilver)

(u.a. aus HeartGold und SoulSilver) Brix und Geckarbor (u.a. aus Rubin und Saphir)

(u.a. aus Rubin und Saphir) Flavia und Qurtel (u.a. aus Rubin und Saphir)

(u.a. aus Rubin und Saphir) Barry und Plinfa (u.a. aus Diamant und Perl)

(u.a. aus Diamant und Perl) Distmar und Bronzong (u.a. aus Platin)

(u.a. aus Platin) Cynthia und Knakrack (u.a. aus Diamant und Perl)

(u.a. aus Diamant und Perl) Rosy und Serpifeu (u.a. aus Schwarz 2 und Weiss 2)

(u.a. aus Schwarz 2 und Weiss 2) Lilia und Maxax (u.a. aus Schwarz 2 und Weiss 2)

(u.a. aus Schwarz 2 und Weiss 2) Connie und Lucario (u.a. aus X und Y)

(u.a. aus X und Y) Lola und Colossand (u.a. aus Sonne und Mond)

Der neue Trailer zu Pokémon Masters

via Gematsu