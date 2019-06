Senran Kagura Reflexions ab sofort bei Steam verfügbar

By

Bildmaterial: Senran Kagura Reflexions, XSEED, Marvelous / Honey ∞ Parade Games, Tamsoft

Ab sofort ist Senran Kagura Reflexions auch für PC-Steam erhältlich. Ein entsprechender Launchtrailer stellt uns das Spiel in der neuen Version vor. Vergangenes Jahr erschien Senran Kagura Reflexions auch bei uns im Westen für Nintendo Switch. Das Spiel besticht durch seine etwas andere Spielweise: ihr massiert die Shinobi Asuka. Alles in Kombination mit dem HD-Rumble-Feature der Joy-Con-Controller für ein intensiveres Spielgefühl.

Dabei habt ihr die Auswahl zwischen der normalen Version für 9,99 Euro und weiteren Zusatzinhalten in Form von vier weiteren Mädchen für je 9,99 Euro oder gemeinsam für 29,99 Euro. Wer richtig tief in die Brieftasche greift und 59,99 Euro zahlt, bekommt die “Heart’s Desire”-Edition mit allen Mädchen und anderen zusätzlichen Inhalten. Bis am 1. Juli profitiert ihr zudem von 10% Rabatt.

Die Steuerung für die PC-Version von Senran Kagura Reflexions wurde entsprechend angepasst, um das passende Spielgefühl wiederzugeben. Zudem gibt es verbessertes HD-Bildmaterial, welches in 60fps läuft.