Zum 10-jährigen Jubiläum: Tales of Graces Anniversary Party findet im November in Japan statt

Zum 10-jährigen Jubiläum von Tales of Graces hat sich Bandai Namco etwas besonderes einfallen lassen: Es soll am 24. November eine „Tales of Graces Anniversary Party“ stattfinden.

Zwar sind noch nicht allzu viele Details bekannt, doch es wurde bereits angekündigt, dass von 14 – 16 Uhr japanischer Ortszeit eine Veranstaltung stattfinden soll. Es gibt danach noch eine weitere Veranstaltung von 19 – 21 Uhr.

Tales of Graces erschien im Dezember 2009 in Japan für Nintendos Wii. Mit dem Port Tales of Graces F kam eine verbesserte Version des Spiels ein Jahr später auf den Markt: Zuerst am 3. Dezember 2010 in Japan, im März 2012 in Nordamerika und dann im August 2012 auch in Europa.

via Gematsu