Devil May Cry für Nintendo Switch hat ein genaues Erscheinungsdatum erhalten

Bildmaterial: Devil May Cry, Capcom

Die Switch-Version des ursprünglichen Devil May Cry hat nun ein genaues Erscheinungsdatum erhalten. Ursprünglich war lediglich bekannt, dass der Titel diesen Sommer erscheinen soll. Nun haben wir Klarheit, denn der Titel soll im Westen am 25. Juni 2019 im Nintendo eShop für Nintendo Switch erscheinen, eine Retail-Version wird es nicht geben.

Die Japaner müssen sich etwas länger gedulden, hier erscheint der Titel erst am 27. Juni. Der Preis beläuft sich auf 19,99 US-Dollar bzw. 1.990 Yen. Als Sprachausgabe werden Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Chinesisch unterstützt. Insgesamt bringt der Download eine Größe von 9 GB mit sich.

Devil May Cry erschien ursprünglich für PlayStation 2. Eine HD-Collection bestehend aus den ersten drei Spielen* erschien 2012 für PS3 und Xbox 360 und wurde 2018 für PS4, Xbox One und PCs portiert. Von Devil May Cry 2 und Devil May Cry 3 ist seitens Capcom im Falle von Nintendo Switch jedoch keine Rede.

via Gematsu