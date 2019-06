Pokémon Schwert und Schild: Dynamax-Feature, Koop-Raids, der Releasetermin und vieles mehr

By

Beim heutigen Pokémon Direct haben Nintendo, The Pokémon Company und Game Freak erwartungsgemäß etliche neue Informationen zu Pokémon Schwert und Pokémon Schild veröffentlicht. Fans konnten etliche brandneue Pokémon entdecken, aber vor allem konzentrierte man sich auf die Vorstellung des neuen Dynamax-Features. Dadurch können Pokémon in Kämpfen zu riesiger Größe anwachsen und für drei Runden Dynamax-Attacken ausführen. Nur einmal im Kampf steht diese Möglichkeit zur Verfügung.

Das Dynamax-Phänomen tritt nur an spezifischen Orten in der Galar-Region auf. Dort ist es Pokémon möglich, zu gigantischer Größe heranzuwachsen. Pokémon aus der Galar-Region können dynamaximiert werden, was ihnen eine unglaubliche Stärke verleiht. Nur Trainer, die ein Dynamax-Band besitzen, können ihre Pokémon dynamaximieren.



Mit der neuen Dynamaximierung einher gehen die Max Raid Battles, in denen ihr gegen riesige dynamaximierte Pokémon in Gruppen antretet, die ihr lokal oder online formt. Auch in den Arenakämpfen wird Dynamax eine große Rolle spielen.

Dyna-Raids sind eine völlig neue Kampfart, bei der du dich mit drei anderen Trainern zusammentust, um gegen ein wildes Dynamax-Pokémon zu kämpfen. Wenn es dir gelingt, das wilde Dynamax-Pokémon zu besiegen, erhältst du die Chance, es zu fangen.



Auf die Raids trefft ihr in den riesigen Naturzonen zwischen den Städten, die fast ein wenig den Anschein einer Open-World erwecken. Ihr könnt die Kamera frei bewegen und die Naturzonen erkunden, in denen zahlreiche Pokémon warten – je nach Tageszeit und Wetter.

Du wirst feststellen, dass dort die größte Vielfalt an Pokémon in der gesamten Galar-Region auf dich wartet. Je nach Wetter und genauem Aufenthaltsort wirst du völlig unterschiedlichen Pokémon begegnen. Es zahlt sich also aus, die Naturzone immer wieder zu besuchen!

Darüber hinaus wurden die titelgebenden Legendären Pokémon Zacian (Schwert) und Zamazenta (Schild) vorgestellt und mit dem 15. November 2019 ein konkreter Veröffentlichungstermin, der weltweit gilt. Pokémon Schwert* und Pokémon Schild* könnt ihr euch bereits vorbestellen.

Wenn Zacian angreift, bewegt es sich so würdevoll, dass es damit selbst Gegner in seinen Bann zieht. In seinem Maul hält es etwas, das wie ein Schwert aussieht. Zamazentas majestätische Bewegungen überwältigen jeden, der es wagt, sich ihm entgegenzustellen. Sein Körper ist von etwas bedeckt, das wie ein Schild aussieht.

Die komplette Pokémon Direct: