Microsoft kündigt den Xbox Game Pass für PCs an

Microsoft hat den Xbox Game Pass für PCs angekündigt. Der Service funktioniert genauso wie auf der Konsole. PC-Spieler bekommen so Zugriff auf eine Bibliothek von etwa 100 PC-Spielen für Windows 10. Auch grundsätzlich wird man sich in Zukunft weiter öffnen. Microsoft möchte „den uneingeschränkten Spiel-Zugriff über zahlreiche Plattformen ausbauen“ und im Microsoft Store auf Windows 10 „die volle Unterstützung für native Win32-Spiele ermöglichen“.

Der Xbox Game Pass für PC bietet Dir uneingeschränkten Zugriff auf eine kuratierte Bibliothek mit über 100 hochwertigen PC-Spielen unter Windows 10 von bekannten PC-Spielpartnern wie Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox, SEGA und anderen Entwicklern. Wie bereits auf Xbox One, sind neue Spiele der Xbox Game Studios direkt ab Veröffentlichungsdatum verfügbar, einschließlich Titel von neu erworbenen Studios.

Zu den Zukunftsplänen gehört auch die Bereitstellung via Steam. Weitere Informationen dürfen Xbox- und PC-Spieler am 9. Juni live vom Xbox E3 Briefing in Los Angeles erwarten.

via PR