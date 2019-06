Deutsche Verkaufscharts: Team Sonic rast auf’s Podest

Bildmaterial: Team Sonic Racing, SEGA / Sumo Digital

Während Team Sonic Racing in Japan baden geht, rast es in Deutschland auf die Podestplätze! Dem Sega-Funracer gelingt auf Xbox One der Einstieg auf Rang 2 und im PS4-Ranking immerhin die Bronzemedaille. Man möchte meinen, Nintendo-Spieler seien besonders angesprochen vom bunten Racer, doch auf Nintendo Switch steigt Team Sonic Racing nur auf Platz 8 ein.

In den Nintendo-Switch-Charts lässt Mario Kart 8 Deluxe angesichts des Sonic-Auftritts die Muskeln spielen und erobert den ersten Platz von New Super Mario Bros. U Deluxe zurück, das erneut auf Platz zurückfällt. In den PS4-Charts kann Days Gone die Spitze verteidigen, in Rage 2 bleibt ebenfalls der Vorwochensieger unbezwungen.

In den deutschen PC-Charts ist am meisten los. Total War: Three Kingdoms platziert sich mit der Limited Edition auf Rang 2. Die The Elder Scrolls Anthology holt sich Rang 6. Und das Wimmelbildspiel Mystery Trackers: Herzkönigin steigt auf 7 ein. An Anno 1800 ist aber kein Vorbeikommen – Platz 1.

via GfK