Launchtrailer zum Switch-Release von Devil May Cry

Bildmaterial: Devil May Cry, Capcom

Im Jahr 2001 erschien mit Devil May Cry ein Spiel, welches die Spieler mit seiner flotten Action überzeugen konnte. Der Erfolg kam allerdings auch durch Dante, den super coolen Hauptcharakter. Der Halb-Dämon ist nicht nur gut darin, andere Dämonen zu vernichten, sondern dabei auch noch abgedrehte Sprüche zu bringen. Mittlerweile sind fünf Spiele der Reihe und ein Reboot-Versuch auf dem Markt gelandet.

Bereits auf Xbox 360 und PlayStation 3 erschien eine Spiele-Sammlung der ersten drei Devil-May-Cry-Spiele. Diese wurden anschließend auch auf PlayStation 4 und Xbox One portiert. Auf Nintendo Switch geht Capcom das Ganze nun anders an und veröffentlicht den ersten Teil der Reihe einzeln im digitalen eShop der Hybrid-Konsole. Für 19,99 Euro könnt ihr mit Dante zahlreiche stylische Moves ausführen.

In einem Launchtrailer zu dem Klassiker wird gezeigt, was Devil May Cry euch zu bieten hat.

via YouTube