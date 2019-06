THEC64 im Originalformat: Computer-Klassiker C64 wird neues Leben eingehaucht

By

Bildmaterial: THEC64, Koch Media / Retro Games Ltd

Der Trend der Mini-Konsolen ist vorbei, der neueste Kick sind neu aufgelegte Klassik-Systeme in Originalgröße! Koch Media und Retro Games Ltd veröffentlichen gemeinsam THEC64, eine voll lizenzierte Neuauflage des meistverkauften Computersystems der 80er-Jahre, des C64. Schon am 5. Dezember soll das Gerät für 119,99 Euro erhältlich sein. Ein C64 Mini gibt es ja schon*.

Der THEC64 im Originalformat umfasst eine voll funktionsfähige Tastatur, einen verbesserten Micro-Switch-Classic-Joystick, vier USB-Ports und einen HDMI-Anschluss. Bei den drei wählbaren Modi bleibt die Qual der Wahl, ob der Original C64 BASIC, VIC20 BASIC Startvorgang gewählt wird oder das eher einsteigerfreundliche Spiel-Karussell, das den Sprung in die 64 vorinstallierten Spiele – entweder in 50 Hz oder 60 Hz mit optionalem CRT-Filter – ermöglicht. Die vorinstallierten Spiele umfassen dabei Klassiker wie California Games, Paradroid und Boulder Dash sowie die “Neuheiten”: Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha und Gridrunner. Als Sahnehäubchen umfasst das Paket zudem die beiden kürzlich veröffentlichten Titel Galencia und das Text-Adventure Planet of Death. Eigene C64- und VIC20-Titel können zudem über die USB-Schnittstellen geladen werden.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Koch Media, die es uns einmal mehr erlaubt, weitere geliebte Klassiker zweier der beliebtesten Plattformen zurückzubringen und dieses Mal mit funktionierendem Keyboard“, sagt Paul Andrews, Managing Director bei Retro Games Ltd. „Der THEC64 Fullsize ist die Wiedergeburt des klassischen C64 und das zweite Produkt in einer laufenden Serie.“

Der C64-Ankündigungstrailer auf YouTube: