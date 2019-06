Der Launchtrailer zu Samurai Shodown veröffentlicht und weitere DLC-Charaktere angekündigt

By

Heute erscheint Samurai Shodown für PlayStation 4 und Xbox One. Den passenden Launchtrailer seht ihr weiter unten. Der Release in Japan erfolgt am 27. Juni. Versionen für Nintendo Switch und PCs sind hingegen erst für das vierte Quartal 2019 geplant.

Zusätzlich wurden die restlichen DLC-Charaktere zum Spiel angekündigt, welche im Season-Pass erhältlich sein werden. Zu Rimururu gesellen sich Basara, Kazuki Kazama und Wan-Fu.

August 2019 – Rimururu

Oktober 2019 – Basara

Dezember 2019 – Kazuki Kazama

Februar 2020 – Wan-Fu

Den Season-Pass gibt es bis zum 30. Juni kostenlos, auch wenn man das Spiel nicht besitzt.

Der Launchtrailer zu Samurai Shodown

via Gematsu