Japan erhält offiziellen Studio-Ghibli-Freizeitpark

Bildmaterial: Mein Nachbar Totoro, Studio Ghibli

Nach Jahren der Gerüchte und Versprechungen steht nun fest, dass Japan einen offiziellen Freizeitpark von Studio Ghibli erhält. Die Pläne zu diesem Unterfangen sind schon länger bekannt, jedoch wurden jetzt erste Details auf einer Pressekonferenz in Tokio durch den Ghibli-Produzenten Toshio Suzuki, den Gouveneur von Aichi, Hideaki Omura, und den CEO von Chunichi, Uichiro Oshima, verraten.

So wird der Freizeitpark im Aichi-Gedenkpark in der Nähe von Nagoya in Zentraljapan errichtet. Der Gedenkpark war 2005 Schauplatz einer Weltausstellung, auf der Ghibli dazu beitrug, eine realistische Nachbildung von Satsukis und Meis Haus aus Mein Nachbar Totoro zu bauen. Das Haus kann auch heute noch bestaunt werden.

Fünf Themenbereiche aus dem Hause Ghibli

Insgesamt soll der Freizeitpark fünf Bereiche umfassen. Einer der Bereiche basiert auf „Das wandelnde Schloss“, während sich ein anderer Bereich an „Prinzessin Mononoke“ anlehnt. Hayao Miyazakis Sohn, Goro Miyazaki, arbeitet selbst an dem Projekt mit.

Hayao Miyazaki selbst kündigte im Jahr 2013 seinen Rücktritt an, allerdings arbeitet er immer noch an Projekten wie dem kommenden Film „How Do You Live?“. Der Freizeitpark soll ebenfalls ein weiteres Projekt nach seinem Ruhestand sein.

Der Freizeitpark soll im Jahr 2022 eröffnen. Weitere Details ließen sich die Interviewten nicht entlocken, somit bleibt es abzuwarten, bis neue Details zum Park bekannt werden. Einen Entwurf, wie Chef Hayao Miyazaki sich den Park vorstellen würde, zeichnete er bereits vor ein paar Jahren. Ob der Entwurf dem finalen Park ähneln wird, bleibt abzuwarten.

via Niche Gamer