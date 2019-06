Dragon Quest Walk für Smartphones enthüllt, Dragon Quest XII wird vorbereitet

Bildmaterial: Dragon Quest Walk, Square Enix / Colopl

Square Enix hat den Titel Dragon Quest Walk angekündigt, welcher für iOS- und Android-Geräte erscheinen wird. Das von Colopl entwickelte Spiel soll noch in diesem Jahr in Japan an den Start gehen, eine Closed-Beta startet gar bereits am 11. Juni.

Angelehnt an Pokémon Go

In Dragon Quest Walk bewegt ihr euch durch die echte Welt, welche durch die App zu einem Dragon-Quest-Rollenspiel wird. Dabei wird man Gespräche führen und gegen Monster kämpfen können, während man selber stärker wird und neue Ausrüstung sammelt.

Der Alltag soll so zum Abenteuer werden, die Geschichte entwickelt sich, während man sich fortbewegt. An Punkten verteilt in ganz Japan wird es Quests geben, welche man angehen kann. Zusätzlich kann jeder Spieler ein Zimmer nach seinen Wünschen dekorieren.

Dragon Quest XII wird vorbereitet

Während des Ankündigungs-Events sprach Yuu Miyake, ausführender Produzent von Dragon Quest, auch kurz über das noch immer nicht offiziell enthüllte Dragon Quest XII. So würde er zusammen mit Yuji Horii Vorbereitungen treffen, welche mit Dragon Quest XII in Zusammenhang stehen würden. Für eine Ankündigung sei es jedoch noch zu früh. Bereits im letzten Dezember äußerte sich Yuji Horii zu Dragon Quest XII, dieses sei jedoch „noch viele Jahre entfernt“.

Ankündigungs-Trailer zu Dragon Quest Walk

Das ganze Ankündigungs-Event

via Gematsu