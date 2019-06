Yo-kai Watch 4: Längeres Gameplay-Video veröffentlicht

By

Eigentlich sollte Yo-kai Watch 4 bereits in wenigen Tagen in Japan erscheinen, doch nach einer kürzlich bekanntgegebenen Verschiebung müssen sich Fans länger auf den Titel gedulden. Um die Wartezeit zu vertreiben, hat der YouTube-Kanal HikakinGames ein 37-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht, das bisher unveröffentlichte Spielabschnitte zeigt. Wer sich also nicht spoilern lassen möchte, sollte sich das Video besser nicht zu Gemüte führen.

Yo-kai Watch 4 erscheint am 20. Juni für Nintendo Switch in Japan. Für Europa und Nordamerika wurde bislang kein Erscheinungsdatum bekanntgegeben.

via Gematsu