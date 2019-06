Japan erhält Gorgeous Edition zu Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age und Slime-Controller

By

Dank der Nintendo Direct kennen wir nun das Erscheinungsdatum von Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition für Switch. Das Spiel erscheint am 27. September. Neben der normalen Version erhalten Japaner ebenfalls ein spezielles Hardware-Bundle mit folgenden Inhalten:

Switch (Spezielles Design)

Switch dock (Spezielles Design)

Joy-Con (L) / (R) (Spezielles Design)

Joy-Con Grip

Switch AC Adapter

HDMI Kabel

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition Gorgeous Edition Die physische Version des Spiels in einer besonderen Hülle Voice Drama downloadable content (full story set) Japanische und englische Stimmenpakte Gorgeous Edition Bonusinhalte zum Herunterladen Kingdom of Trodain Set (Ändert das Aussehen des Protagonisten) Wild Boar Set (Ändert das Aussehen von Veronica) Happy Adventurer Set (Pep pop x5, Seed of skill x5)



Das Bundle erhält man für 39.960 Yen. Wer nur Interesse an der Gorgeous Edition hat, kann diese auch einzeln für 9.980 Yen käuflich erwerben. Wem das nicht reicht, hat die Möglichkeit ebenfalls die Super Gorgeous Edition zu kaufen. Diese enthält neben den bereits genannten Sachen noch “Gorgeous Electronic Notepad: Adventurer’s Log” und 288-seitiges Skript zum Voice Drama.

Dragon-Quest-Slime-Controller

Eventuell reichen die vielen Editionen für den einen oder anderen noch nicht aus, um in den vollen Genuss eines Dragon Quest zu kommen. Für diese Leute bietet Square Enix einen speziellen Controller an, der die Form eines Slime hat. Diesen gab es bereits für PS2 und PS4.

Der Dragon-Quest-Slime-Controller wird von Hori hergestellt. Neben dem Controller selbst bekommt ihr bei einem Kauf ebenfalls einen Pappaufsteller, auf dem ihr eure Switch präsentieren könnt. In Japan erscheint das gute Stück für knapp 88 Euro. Ob es der Controller nach Europa schafft, ist noch unbekannt.

