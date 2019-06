E3 2019: Nintendo leitet Countdown zur Messe mit weiteren Details zu spielbaren Games ein

By

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Nintendo

Schon vor einigen Tagen hatte Nintendo die konkreten Pläne zur E3 2019 vorgestellt, heute wird es noch konkreter! Na klar: Am 11. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit gibt Nintendo einen Ausblick auf Nintendo-Switch-Spiele, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Treehouse gibt es in diesem Jahr ebenso wie Turniere zu Splatoon 2 und Super Smash Bros. Ultimate.

Doch welche Games können Fans erwarten?

Auf Gäste der Messe warten Pokémon Schwert und Pokémon Schild, die erstmals öffentlich anspielbar sein werden. Zu den spielbaren Games gehören auch Zelda: Link’s Awakening für Nintendo Switch* sowie Luigi’s Mansion 3, um das es sehr lange ruhig war. Streng genommen seit der Ankündigung im September 2018. Auch Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order wird bei Nintendo ausgestellt.

Weitere Details über kommende Nintendo-Switch-Titel erfahren die Fans in der Nintendo Direct-Präsentation am nächsten Dienstagabend. Zusätzliche Infos liefert die ganze Woche über Nintendo Treehouse: Live. Beispielsweise ist Donnerstag, der 13. Juni, komplett der Berichterstattung über die neuesten Indie-Spiele vorbehalten.

