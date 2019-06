Platinum Games feiert Erfolg von NieR: Automata

By

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix / Platinum Games

Schon im Mai hatte Publisher Square Enix den Meilenstein von vier Millionen verkauften Einheiten von NieR: Automata weltweit vermeldet. In diesen Wert zählt man sowohl die physisch ausgelieferten Einheiten als auch die digital durchverkauften Exemplare.

Mit einem neuen Trailer zur NieR: Automata Game of the YoRHa Edition feierte Square Enix diesen Meilenstein. Bei Entwickler Platinum Games flogen ebenfalls die Sektkorken und scheinbar ist man erst heute wieder richtig bei Sinnen. Mit einem neuen Blogbeitrag lässt man nun die Fans an den Feierlichkeiten teilhaben.

Im englischsprachigen Beitrag kommen etliche Entwickler zu Wort, von Producer Eijiro Nishimura bis hin zu VFX-Artist Koji Tanaka, Programmierer Shohei Hirakawa oder Charakter-Modeler Kazunori Tazaki. Sie alle haben ihre eigenen Worte zum Meilenstein. Und die, die es können, haben sogar etwas gezeichnet. Maho Miyata (Game Designer) oder Hisayoshi Kijima (Concept Artist) haben extra neue Werke angefertigt, die ihr unten oder im Blog seht.

Die neue Edition des Spiels, die für PS4 und PCs erhältlich ist, dürfte Anteil am Erreichen des neuen Meilensteins haben. Zuletzt durchbrach NieR: Automata im Dezember die 3,5 Millionen Einheiten, im Sommer zuvor erschien auch eine Xbox-One-Version des Titels.

Ihr könnt euch die NieR: Automata Game of the YoRHa Edition bei Amazon* bestellen.