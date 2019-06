E3 2019: Konami kündigt PC Engine Core Grafx Mini an

By

Bildmaterial: PC Engine Core Grafx Mini, Konami / IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.

Inzwischen gibt es soviele Miniaturveröffentlichungen von alten Konsolen, dass über die meisten kaum noch im größeren Umfang berichtet wird. Konami bereichert den Markt nun um ein weiteres Modell. Man kündigte die PC Engine Core Grafx Mini an, eine Miniaturversion der 80er-Jahre-Konsole. Sie wurde in Los Angeles zur E3 2019 erstmals vorgestellt, passt in eine Handfläche, bietet einen normalgroßen Controller und natürlich vorinstallierte Spiele.

Zu den bereits angekündigten Games gehören:

R-TYPE

NEW ADVENTURE ISLAND

NINJA SPIRIT

Ys BOOK I & II

DUNGEON EXPLORER

ALIEN CRUSH

Konami selbst führt zur Konsole weiter aus:

Die PC Engine Core Grafx mini wird in ausgewählten europäischen Ländern erscheinen. Zwei weitere Varianten werden in Nordamerika und Japan unter den Namen TurboGrafx-16 mini und PC Engine mini auf den Markt gebracht. Weitere vorinstallierte Spiele sowie ergänzende Details zur Titelliste, dem Preis und der Verfügbarkeit werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Die originale Konsole hatte zahlreiche wegbereitende Neuerungen eingeführt, darunter die erste Konsole mit CD-ROM-Erweiterung und die erstmalige Multi-Tap-Unterstützung für bis zu fünf Spieler. Vor allem aber wurde die Konsole dank ihrer hochwertigen Spielauswahl zu einem beliebten Sammlerstück – und viele dieser Spiele werden auch in der Neuauflage enthalten sein.

Und so sieht die PC Engine Core Grafx Mini aus: