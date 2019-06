Final Fantasy VIII Remastered: Retro-Experten von DotEmu kümmern sich um die Entwicklung

By

Bildmaterial: Final Fantasy VIII Remastered, Square Enix

Bei der E3 2019 überraschte Square Enix mit der Ankündigung von Final Fantasy VIII Remastered für Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PCs. Nun überraschte wiederum DotEmu mit einem Tweet: Der französische Entwickler und Publisher wird sich um das Remaster kümmern.

JPGAMES-Lesern sollte DotEmu ein Begriff sein. Das Studio hat sich selbst Retro-Games verschrieben und holt Retro-Perlen wie Windjammers und Streets of Rage nicht etwa nur mit neuen Portierungen, sondern mit neuen Serienteilen aus der Versenkung. Welche Rolle DotEmu genau in der Entwicklung einnimmt, geht aus dem Tweet nicht hervor. Doch die Antworten gegenüber Fans lassen vermuten, dass man ziemlich intensiv involviert ist.

SeeD ist zurück

In Final Fantasy VIII hat sich die Militärnation Galbadia mit der Hexe Edea verbündet, um die Weltherrschaft zu erlangen. Squall, ein Mitglied der Söldnereinheit SeeD in Balamb Garden, wird zusammen mit seinen Freunden und Rinoa, einem Mitglied des Widerstands, in den Krieg entsandt, nichtsahnend ihrer schicksalshaften Aufgabe, die Welt zu retten.

Die Remastered-Version wird neben optimierter Grafik und erneuerten Charakter-Modellen einige neue Features bieten, die üblich sind für derartige Veröffentlichungen. So können die Zufallskämpfe ein- und ausgeschaltet werden und mit „Battle Reinforcement“ können HP und ATB auf einem Maximum gehalten werden, damit jederzeit alle Fähigkeiten genutzt werden können. Mit „Triple Speed“ wird die Spielgeschwindigkeit potenziert. Die PC-Version bietet weitere Features wie „Obtain All Items“, „Obtain all Abilities“ oder „Gil MAX“.

Der Ankündigungstrailer zu Final Fantasy VIII Remastered