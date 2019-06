E3 2019: Neuer Trailer zu Remnant: From the Ashes

Bildmaterial: Remnant: From the Ashes, Perfect World / Gunfire Games

Im Rahmen der E3 2019 haben die Entwickler von Gunfire Games (Darksiders 3) einen neuen Trailer zu Remnant: From the Ashes präsentiert. Das Video stellt euch die „Saat“ näher vor.

Diese rätselhafte und zerstörerische Macht steht im Mittelpunkt des Spiels. Niemand weiß, was die Saat ist oder wo sie ihren Ursprung hat, aber die Überlebenden einer verwüsteten Erde können sich um eines sicher sein: Ihre Welt ist nicht die letzte, die von der Saat überfallen wird.

Die offizielle Einführung zu Remnant: From the Ashes:

In Remnant: From the Ashes haben interdimensionale Wesen, bekannt als die Saat, die Welt verwüstet und die Menschheit durch ihre Invasion stark geschwächt. Als Überlebende müssen Spieler die Erde von diesen Monstern zurückerobern und mit dem Weltenstein, einem alten Relikt, in vier andere Welten reisen. Durchquert werden dynamisch generierte Umgebungen mit unberechenbaren Gegnern, möglichen Verbündeten und zahllosen Geheimnissen. Auf jeder Reise wird dem Spieler abverlangt, sich durch Sieg und Niederlage zu verbessern: Um zum stärksten Überlebenden zu werden, können Waffen, Rüstung und Mods gesammelt werden. Spieler können so ein großes Waffenarsenal anhäufen und dieses über ein praktisches, rüstungsorientiertes Fortschrittsystem verbessern. Bis zu drei Spielern ist es möglich, in intensiven Kämpfen mit über 100 tödlichen Monstern und über 20 epischen Bossen ihre Grenzen in dynamisch generierten Welten zu testen.

Am 20. August 2019 erscheint Remnant: From the Ashes für Xbox One, PlayStation 4 und Steam.

Den E3-Trailer zu Remnant: From The Ashes: