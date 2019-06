E3 2019: Diese Spiele präsentieren Sega und Atlus

Bildmaterial: Judgment, Sega / Yakuza Studio

Sega und Tochterfirma Atlus haben das Line-up für die bevorstehende E3 2019 enthüllt. Wer in Los Angeles ist, kann Sega und Atlus am Stand #4800 in der West Hall des Los Angeles Convention-Center vom 11. bis zum 13. Juni einen Besuch abstattet. Alle anderen können neues Material zu den nachfolgenden Spielen in den nächsten Tagen erwarten!

Zum ersten Mal wird der SEGA Mega Drive Mini für jeden auf dem Show Floor spielbar sein! In der standeigenen Retro-Ecke werden schon vor dem Release am 19. September alle Spiele verfügbar sein. E3-Teilnehmer können ihre Kraft und Ausdauer an der Indoor-Kletterwand unter Beweis stellen. Wer auch beim Merch dem Retrocharme verfallen ist, kann sich auf coole SEGA-Retro-T-Shirts freuen.

Die Games:

Catherine: Full Body

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

Judgment

Persona Q2: New Cinema Labyrinth

via PR