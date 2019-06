Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu

Bildmaterial: Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Doraemon Story of Seasons (Switch) und Jinrui no Minasama he [(To All of Mankind), PS4, Switch].



Doraemon Story of Seasons (Switch) – 8/9/8/9 [34/40]

Gato Roboto (Switch) – 8/8/8/9 [33/40]

Samurai Shodown (PS4, Xbox One) – 8/8/8/7 [31/40]

Home Sweet Home (PS4) – 7/7/8/8 [30/40]

La-Mulana 2 (PS4, Switch) – 7/8/8/7 [30/40]

Radirgy Swag (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Jinrui no Minasama he (PS4, Switch) – 6/6/6/6 [24/40]

via Gematsu