Bildmaterial: Super Mario Maker 2, Nintendo

Übermorgen am 28. Juni erscheint Super Mario Maker 2 für Nintendo Switch. Die Limited Edition zu Super Mario Maker 2 könnt ihr euch hier vorbestellen*. Nintendo informiert uns nun in einem deutschen Übersichtstrailer nochmals über die vielen neuen und alten Möglichkeiten und Stile, eigene Mario-Level zu bauen. Auch der Abenteuer-Modus wird gezeigt, in welchem ein Schloss gebaut werden muss, und der Online-Versus-Modus, bei welchem ein zufälliges Level gegen andere Spieler möglichst schnell abgeschlossen werden muss. Alles Weitere findet ihr in diesem älteren Artikel.

Der Übersichtstrailer zu Super Mario Maker 2