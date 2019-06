Der Launchtrailer zum Mobile-JRPG Another Eden: Die Katze jenseits von Zeit und Raum

By

Seit heute ist das Mobile-JRPG Another Eden: Die Katze jenseits von Zeit und Raum in Deutschland und vielen weiteren westlichen Ländern erhältlich. Zur Veröffentlichung gibt es den obligatorischen Launchtrailer, den ihr unten seht. Another Eden ist im App Store und bei Google Play erhältlich.

Für begrenzte Zeit wird es für alle Spieler möglich sein, sowohl die In-Game-Charaktere Miyu und Benedikt als auch 2 Tickets für 10 Verbündete als Dankeschön für 200.000 Teilnehmer in der Vorregistrierung und in der Social-Media-Kampagne vor dem Release zu erhalten.

800 Jahre in der Zukunft

In diesem Rollenspiel spielen der Protagonist Aldo und seine Schwester Feene eine große Rolle. Ein Dämonenkönig will Feenes noch ruhende Mächte nutzen, um die Menschen zu vernichten. Aldo versucht seine Schwester zu retten, allerdings misslingt ihm der Versuch. Durch dieses Ereignis wird eine Verzerrung der Raum-Zeit erzeugt, wodurch der Held 800 Jahre in die Zukunft flieht. Die Geschichte besteht aus 26 Hauptepisoden, wobei der Spieler durch die Zeit reisen wird. Er bewegt sich durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Beteiligt an der Entwicklung ist unter anderem Masato Kato, einst Szenarioschreiber von Chrono Trigger. Spielerisch wird Another Eden als Singleplayer-RPG bezeichnet, in Japan heimste es schon 2017 Google Plays „Best of“-Award ein. Eine deutschsprachige Übersetzung wurde zum Europa-Launch ebenfalls beigefügt.

Der Launchtrailer zu Another Eden