Der Launchtrailer zu Persona Q2: New Cinema Labyrinth

Selbst Nintendo hat den Nintendo 3DS inzwischen halb-offiziell abgeschrieben. Lange hatte man an dem Handheld festgehalten, es gab noch einige exklusive First-Party-Games, wenn es oft auch nur Portierungen von älteren Konsolengames waren. Mit Persona Q2 erscheint heute am 4. Juni aber nochmal ein waschechter Third-Party-Exklusivtitel für Nintendo 3DS.

Gefangen in einem Kino

Die Persona-Verwender sind in einer Welt voller Filme gefangen. Und ein Mädchen soll den Schlüssel besitzen…

In den Mementos kann Morgana als Auto nicht mehr kontrolliert werden. Die Phantomdiebe landen in einer geheimnisvollen Stadt, in der sich unbekannte Feinde befinden. Sie können den Monstern gerade noch entkommen, als sie in einem Kino landen, das keinen Ausgang hat. Sie treffen auf die schwarzhaarige Frau Nagi und auf das Mädchen Hikari, die der Gruppe erzählen, dass sie gerade aus einem Film geflohen sind.

Filmwelten, die wie Labyrinthe gebaut sind. Und in diesen Filmen treffen sie auf Personen, die ähnliche Kräfte besitzen, als würde das Schicksal sie zusammenfügen. Werden die Phantomdiebe aus dem Kino entkommen?

Launch Edition mit Artbook

Persona Q2 erscheint hierulande in einer Launch Edition mit Artbook, die ihr euch bei Amazon bestellen könnt*. Eine Liste an DLCs, die zur Veröffentlichung des Spiels im Westen zugänglich sein werden, findet ihr hier bei uns.