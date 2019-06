Bandai Namco kündigt Jumanji: Das Videospiel an

Bildmaterial: Jumanji: Das Videospiel, Bandai Namco / Outright Games / Funsolve

Gemeinsam mit Outright Games und Entwickler Funsolve kündigte Bandai Namco Europe heute Jumanji: Das Videospiel an. Das offiziell lizenzierte Spiel zum erfolgreichen Jumanji-Franchise soll am 15. November 2019 erscheinen und euch auf PS4, Xbox One, PCs und Nintendo Switch in die Rolle eurer Kindheitshelden schlüpfen lassen.

Ihr macht euch auf die Suche nach den Jumanji-Juwelen, um die Welt zu retten und einen Weg nach Hause zu finden. Ihr trefft auf exotischen Bestien, gefährlichen Orten und eine Armee von üblen Marodeuren. Im Split-Screen-Modus könnt ihr lokal spielen und im Onlinemodus mit bis zu drei Freunden.

„Das ist ein wahrgewordener Traum für unser Studio“, sagt Funsolve Gründer und Direktor, Richard Twain. „Die Anpassung der exotischen, gefährlichen und lustigen Welt von Jumanji an ein Videospiel hat uns dazu gebracht, etwas wirklich Besonderes zu schaffen. Wir haben in Kürze einige unglaublich aufregende Features und Enthüllungen, aber fürs Erste können wir verraten, dass das Spiel diesen November erscheint und die SpielerInnen in die Lage der legendären Jumanji-Helden versetzt.“

Der Ankündigungstrailer zu Jumanji: Das Videospiel

via PR