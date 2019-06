Clannad erscheint im Westen am 4. Juli für Switch

Bildmaterial: Clannad, Prototype / Key

Wie die Verantwortlichen von Prototype nun bekanntgaben, erscheint die Visual Novel Clannad für Nintendo Switch via Nintendo eShop am 4. Juli 2019 im Westen, also zeitgleich mit dem japanischen Release. Der Preis beläuft sich auf 44,99 Euro. Während es in Japan eine zusätzliche physische Version geben wird, erhalten Spieler im Westen nur die digitale Version.

Wie in der japanischen Version erwartet den Westen eine Auswahl zwischen englischen und japanischen Texten, die jederzeit im Spiel gewechselt werden kann. In Japan wurde Clannad erstmals 2004 für PCs veröffentlicht. Es folgten Portierungen für PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Portable, Xbox 360 und Android. Im Westen ist die Visual Novel für PCs erhältlich. In Nordamerika gibt es den Titel außerdem für PlayStation 4.

Durch die Besonderheiten von Nintendo Switch wird es möglich sein, Clannad im Handheld-Modus sowohl mit angebrachten Joy-Cons als auch mit Touch-Funktion zu erleben. In den beiden anderen Modi kann der Titel mit nur einem Joy-Con gespielt werden.

Jeder Charakter hat eine Last zu tragen

Tomoya Okazaki befindet sich im dritten Jahr der High School, der er keine sonderliche Beachtung schenkt. Der junge Mann ist sehr direkt und spricht seine Gedanken aus. Dieser Persönlichkeitszug lässt ihn in einigen Momenten grob erscheinen. Dennoch ist er seinen Freunden gegenüber sehr loyal und hilft gerne aus, ohne etwas von ihnen im Gegenzug zu verlangen. Durch seine persönliche Familientragödie besitzt er eine Abneigung gegenüber seinem Leben. Zu Beginn des neuen Schuljahres trifft er auf Nagisa Furukawa, die wegen ihrer Krankheit das Schuljahr wiederholen muss. Das Mädchen ist sehr zart und von ihrer Persönlichkeit das komplette Gegenteil von Tomoya. Obwohl sie sehr schüchtern ist, hegt sie den innigen Wunsch, den Theater-Club zu beleben. Aufgrund einer Verletzung hat Tomoya viel Zeit und versucht Nagisa zu helfen. Die beiden kommen sich näher und schließen mit den anderen Mädchen aus verschiedenen Klassen Freundschaften. Jedoch hat jedes Mädchen eine Last zu tragen.

via Gematsu