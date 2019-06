Harry Potter: Wizards Unite startet in Deutschland durch

Bildmaterial: Harry Potter: Wizards Unite, WB Games / Niantic

Niantic, Inc. und WB Games geben den offiziellen Start von Harry Potter: Wizards Unite in Deutschland bekannt. Das Augmented-Reality-Spiel wurde von Niantic, WB Games San Francisco und Portkey Games entwickelt. Harry-Potter-Fans können das Spiel im App Store für iPhone, auf Google Play für Android-Geräte und im Samsung Galaxy App Store für Samsung-Geräte kostenlos herunterladen.

„Für Fans der Zauberwelt beginnt heute ein unglaubliches Erlebnis. Die virtuellen Türen öffnen sich und ermöglichen es Spielern, in ihrer Umgebung unglaubliche Abenteuer zu erleben“, so John Hanke, Gründer und CEO von Niantic. „Alles, was wir in den letzten sieben Jahren über Augmented Reality und Echtwelt-Spieldesign gelernt haben, ist in dieses Spiel eingeflossen.“

Als neue Rekruten der Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatuts untersuchen Spieler die chaotische magische Aktivität, die in die Muggelwelt durchsickert, und arbeiten gemeinsam an der Lösung des Geheimnisses für dieses Desaster. Spieler können Viertel und Städte der realen Welt erforschen, um geheimnisvolle Artefakte zu entdecken und Zaubersprüche zu wirken, und begegnen auf ihrem Abenteuer phantastischen Tierwesen und berühmten Charakteren.

Der Launchtrailer zu Harry Potter: Wizards Unite