Update zu Katana Zero erscheint Ende des Monats und bringt Hard- und Speedrun-Modus

By

Bildmaterial: Katana Zero, Devolver Digital / Askiisoft

Euch ist Katana Zero nicht herausfordernd genug oder euch nerven die Zwischensequenzen, wenn ihr es schnell durchspielen wollt? Dann haben wir nun gute Nachrichten für euch. Das bereits vor einiger Zeit angekündigte Update zu Katana Zero soll Ende des Monats erscheinen. Das gab der Entwickler nun via Twitter bekannt.

Über folgende Inhalte dürft ihr euch konkret freuen:

Hard-Modus: Neue Gegner mit neu gestalteten Levels und Bossen

Speedrun-Modus: Überspringen der Zwischensequenzen und Personen, die einen aufhalten

Verbesserungen beim optionalen Schleichlevel

Doch kommen wir nun zum wichtigsten Punkt des Updates! Kennt ihr die Katze aus dem ersten Level direkt im ersten Büroraum? Mit dem Update dürft ihr die Katze endlich streicheln. Zudem dürfen sich auch Neuseeländer und Australier über Katana Zero freuen. Bis dato war ihnen das Spiel verwehrt geblieben.

In Deutschland ist Katana Zero seit dem 18. April für Nintendo Switch und PCs erhältlich. Falls ihr das Spiel noch nicht kennen solltet und mehr darüber erfahren wollt, lest gerne unseren Test zum Spiel.

via Twitter