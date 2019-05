The Art of Cuphead: Dark Horse veröffentlicht Artbook

By

Bildmaterial: Cuphead, Studio MDHR

Cuphead war nicht nur optisch im wahrsten Sinne des Wortes ein Hingucker. Auch spielerisch überzeugte der Titel Fans und Fachpresse. Nach der Veröffentlichung des Spiels für Nintendo Switch steht nun das nächste Projekt für Studio MDHR an. Gemeinsam mit Dark Horse veröffentlicht man ein Artbook mit dem Titel The Art of Cuphead.

Im Oktober wird das 160-seitige Buch erscheinen und ist prall gefüllt mit handgezeichneten Bildern und frühen Konzepten zum Spiel. Außerdem gibt es natürlich zahlreiche Kommentare von Chad und Jared Moldenhauer. Unten seht ihr das Cover des Buchs. Importieren könnt ihr euch The Art of Cuphead bequem bei Amazon* Deutschland.