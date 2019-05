Enchanted in the Moonlight erscheint im Juni für Switch

Bildmaterial: Enchanted in the Moonlight, Voltage

Die Nintendo-Switch-Versionen von Enchanted in the Moonlight: Miyabi, Kyoga & Samon und Enchanted in the Moonlight: Kiryu, Chikage & Yukinojo werden laut Voltage am 13. Juni digital im Nintendo eShop erscheinen. Beide Otome-Spiele unterstützen englische sowie japanische Bildschirmtexte.

Allgemeine Handlung

Du bist ein durchschnittliches, 25-jähriges Mädchen, dessen Leben darin besteht, in der örtlichen Bibliothek zu arbeiten und den Schrein der Familie zu pflegen. Doch dieser Zustand ändert sich, als du von Männern vor rätselhaften und bösartigen Kräften gerettet wirst. Diese freundlich wirkenden Männer sind jedoch mehr, als du zunächst annimmst. In Wahrheit sind sie Ayakashi-Geister.

Sie entdecken, dass dein Blut von einer uralten Macht umgeben ist und von der Geisterwelt begehrt wird. Deine Retter werden dich schützen, doch dafür musst du einen Preis zahlen. Je nach Titel erlebst du die Geschichten von Miyabi, Kyoga & Samon oder Kiryu, Chikage & Yukinojo.

via Gematsu