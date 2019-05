Mell Kiss erscheint für PlayStation 4 und PS Vita

Bildmaterial: Mell Kiss, Entergram / Giga

Ursprünglich erschien die romantische Visual Novel Mell Kiss in Japan im März 2018 für PCs. Nun sorgt der Publisher Entergram für eine Konsolenversion. Am 26. September wird der Titel in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Ab dem 6. Juni ist es möglich, eine Vorbestellung zu tätigen.

Es ist der Beginn der Sommerferien für den Schüler Ryouichi, der sich im zweiten Jahr befindet. In seinem ungezwungenen Schulleben gibt es keine dramatischen Ereignisse. Bis sein Klassenlehrer eines Tages verkündet, dass ein Festival zur Gründung der Schule stattfinden soll. Als Thema hat man sich für Halloween entschieden. Außerdem wird eine Austauschschülerin neu in seine Klasse eingegliedert.

Welche Zukunft erwartet ihn?

via Gematsu