Pokémon HOME ist die neue Heimat für eure Pokémon

Bildmaterial: Pokémon Home, The Pokémon Company

Bei der Pokémon-Pressekonferenz 2019 hat The Pokémon Company neben einem neuen Meisterdetektiv Pikachu für Nintendo Switch auch Pokémon HOME angekündigt. In dieser neuen App, ein Cloud-Dienst, können Spieler all ihre Pokémon zusammenbringen.

Der neue Service wird wohl Pokémon Bank ersetzen, das ebenso mit Pokémon HOME kompatibel ist wie die neuen Spiele Pokémon Let’s Go, Pokémon GO und Pokémon Schwert und Schild. Alle Spiele funktionieren nur einseitig mit Pokémon Bank, ihr könnt also nur Pokémon von den Spielen an Pokémon Bank schicken. Lediglich mit den neuen Spielen Pokémon Schwert und Schild funktioniert der Transfer in beide Richtungen.