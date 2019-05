Atelier Ryza erscheint auch für Nintendo Switch und PCs

Bildmaterial: Atelier Ryza (Teaser-Webseite), Koei Tecmo / Gust / Famitsu



Dank der japanischen Famitsu wissen wir nun, dass Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout auch für Nintendo Switch und PCs erscheinen wird. Die Veröffentlichung der Versionen für PS4 und Switch plant man im Herbst in Japan, die PC-Version ist noch gänzlich ohne Veröffentlichungszeitraum.

Die Vorschau der Famitsu zeigt zudem einige Artworks und Bilder zum nächsten Atelier-Ableger von Gust und Koei Tecmo. Weitere Details zu Atelier Ryza könnt ihr diesem Artikel entnehmen.

via Gematsu