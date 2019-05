Maitetsu: Pure Station erscheint weltweit für PlayStation 4 und Nintendo Switch

By

Bildmaterial: Maitetsu: Pure Station, Circle Entertainment / Lose

Der Publisher Circle Entertainment wird die Visual Novel Maitetsu: Pure Station weltweit für Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlichen. Neben einer englischen und japanischen Tonspur bieten die Konsolenversionen eine Unterstützung von chinesischen, englischen und japanischen Bildschirmtexten. In Japan ist Maitetsu: Pure Station bereits für PlayStation 4 erhältlich. In diesem Winter soll die Fassung dort für Nintendo Switch erscheinen.

Der Kampf um den Fluss

In dieser Geschichte heißt der Protagonist Migita Sotetsu. Nachdem er davon erfährt, dass in seiner Heimatstadt Ohitoyo eine Industriefabrik entlang des Flusses gebaut werden soll, kehrt er nach Hause zurück, um die Meinung der Verantwortlichen zu ändern. Die eine Hälfte der Stadt unterstützt die Idee, eine Fabrik zu bauen, allerdings macht sich die andere Hälfte Gedanken über eine mögliche Verschmutzung des geliebten Flusses.

In Anbetracht des Haushaltsrückgangs von Ohitoyo, glaubt Sotetsu, dass die Stadt ein System benötigt, um steuerlich unabhängig zu werden. Anstatt sich dabei auf eine Fabrik zu verlassen, um die Wirtschaft anzukurbeln, sucht er nach alternativen Methoden, um dieses Ziel zu erreichen. Während dieser Zeit begegnet er einem androidähnlichen Wesen, einem „Raillord“ namens Hachiroku. Die beiden gehen eine tiefe Verbindung miteinander ein und arbeiten daran, Ohitoyo zu seinem alten Glanz zu verhelfen.

Maitetsu: Pure Station ist bereits weltweit für PCs erhältlich.

via Gematsu