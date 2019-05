Ys IX: Die Synchronsprecher und drei weitere Charaktere

By

Bildmaterial: Ys IX: Monstrum Nox, Falcom

In der aktuellen Ausgabe der Dengeki PlayStation wurden die Synchronsprecher für die Besetzung aus Ys IX: Monstrum Nox genannt und drei weitere Charaktere aus dem Action-Rollenspiel vorgestellt. Zu den Sprechern gehören:

Adol (gesprochen von Yuki Kaji)

Dogi (gesprochen von Kenta Miyake)

Hawk (gesprochen von Kaito Ishikawa)

White Cat (gesprochen von Mikako Komatsu)

Puppet (gesprochen von Aina Suzuki)

Bull (gesprochen von Ayane Sakura)

Apostate (gesprochen von Hiro Shimono)

Bull

Das Monstrum mit den pinken Haaren. Sie nutzt in den Kämpfen einen Kriegshammer und sorgt innerhalb der Gruppe für eine gute Stimmung. Daher ist sie nicht nur ein mächtiger Charakter, sondern gleichzeitig eine liebenswerte Person. Mit ihrem Hammer schlägt sie in alle Richtungen, um ihre Feinde zu treffen. Allerdings mangelt es ihr dabei an Geschwindigkeit. Mit ihrer übernatürlichen Fähigkeit kann sie Wände zerstören.

Puppet

Das Monstrum mit dem weißen Hut. Sie nutzt im Kampf eine Waffe, die aus einem Schwert und einer verdrahteten Sichel besteht. Ob sie eine Marionette oder ein Monstrum ist, gehört zu den Geheimnissen in diesem Spiel. Mit ihrer Waffe deckt sie eine große Reichweit ab. Zudem kann sie mehrmals nacheinander angreifen. Ihre übernatürliche Fähigkeit ist das „dritte Auge“. Dadurch kann sie verborgene Objekte, wie Schalter oder Schatztruhen, sehen.

Apostate

Das Monstrum, welches auf dem Boxart ganz unten zu sehen ist. Während wohl viele dachten, dass es sich hierbei um eine Frau handelt, ist Apostate in Wirklichkeit ein junger Mann. Er besitzt einen Stab, aber er kämpft mit einem Schussstil. Seine übernatürliche Fähigkeit ist „Shadow Dive“. Durch die Verwendung verwandelt er sich in einen Schatten und kann durch dünne Spalten schlüpfen, um seinen Feinden zu entkommen.

Das Action-Rollenspiel soll in Japan am 26. September für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu