Amazon-Aktion: 5 Switch-Games für 100 oder 150 Euro

By

Amazon hat die beliebte Aktion für Nintendo-Switch-Games wieder ins Leben gerufen. Im Rahmen von zwei Angeboten erhaltet ihr entweder 5 Switch-Games für 100 Euro* oder 5 Switch-Games für 150 Euro*. Dabei steht eine jeweils begrenzte Auswahl an Spielen zur Verfügung. Die hochwertigeren findet ihr natürlich im Angebot für 150 Euro.

Bei „5 Switch-Spiele für 150 Euro“ könnt ihr zum Beispiel aus Yoshi’s Crafted World, Super Smash Bros. Ultimate, Zelda: Breath of the Wild, Pokémon Let’s Go, Octopath Traveler oder Super Mario Party wählen. Aber auch „5 Switch-Spiele für 100 Euro“ hält interessante Spiele wie Captain Toad: Treasure Tracker, Mario & Rabbids Kingdom Battle, Dark Souls Remastered oder SNK Heroines für euch bereit.

Die Aktionen haben heute begonnen und laufen bis zum 29. Mai. Konntet ihr euch entscheiden?