Zehn Projekte zu Steins;Gate befinden sich in Arbeit

5pb. hat zum zehnten Geburtstag der Visual Novel Steins;Gate eine Webseite eröffnet. Das Logo wurde bereits im Dezember 2018 enthüllt. Auf dieser Seite verkündet die Firma, dass derzeit an zehn besonderen Projekten gearbeitet wird, die sich auf den Titel beziehen. Weitere Informationen über die einzelnen Projekte werden wir zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.

In Japan wurde der erste Ableger der Reihe am 15. Oktober 2009 für Xbox 360 veröffentlicht. Der letzte Neuzugang ist Steins;Gate Elite. Seit dem 20. September ist der Titel in Japan für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich. In Europa und Nordamerika erschien die Visual Novel am 19. Februar für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs.

